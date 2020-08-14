HaberTürk yazarı Sarıkaya: Kılıçdaroğlu, İnce için disiplin istemedi

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Memleket Hareketi" başlatan ve genel merkeze yönelik suçlamalarda bulunan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce hakkında disiplin sürecini başlatmayacağını kaydetti.

Sarıkaya, "CHP yönetiminin tahminine göre İnce 4 Eylül’deki Sivas çıkışına kadar farklı zeminlerde bu çıkışını sürdürecek." düşüncesini dile getirdi.

CHP'li bir yönetici ile konuştuğunu yazan Sarıkaya, "CHP yöneticisine, 'Sizin tavrınız ne olacak?,' diye sordum, '4 Eylül’deki Sivas çıkışına kadar yapacaklarını gözlemleriz, muhatap almayız' dedi. Sonrasında yönelik de şunları söyledi: 'Aslında Genel Başkanı (Kılıçdaroğlu) ikna edebilsek, anında disipline verip, hiçbir açıklama da yapmadan ihracını sağlar, bu arada, iktidar ile işbirliği içinde olduğunu da ortaya koyarız. İnce için en önemli konu unutulmaktır, bunu da CHP hafızasından silip kendisine sunarız. Ama Genel Başkan teknik konularla sınırlı yazılı açıklamayla yetinilmesini ve demeç verilmemesini istedi.' Adını yazmamı istemediği için veremediğim partinin etkili ismine göre İnce’nin 'ayrılış süreci bir şekilde gerçekleşecek...'Bu nedenle bu daha önce kendisine sağlayacak mekanizmanın çalıştırılması gerektiği görüşünde." ifadesini kullandı.

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