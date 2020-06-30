HaberTürk yazarı Sarıkaya: Kılıçdaroğlu, delege desteğine ulaşması için Atıcı’ya arkadaşlarının destek olmasını istemiş; yarışa tek başına girmeyi arzu etmemiş

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 25-26 Temmuz’da 37. Olağan Kurultay’da yeniden CHP Genel Başkan adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olabilmesi için 69 delegenin imzasına ihtiyacı olan Aytuğ Atıcı’ya yardımcı olunması istediğini yazdı.

Sarıkaya, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu düne kadar 2011’den bu yana yapılan kurultayların en güçlü adayı… Kendisine şu ana kadar eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı dışında rakip çıkmadı. Atıcı’nın aday olabilmesi için de delegenin %5’inin destek imzasını alması gerekiyor ki, 69 delege demek… Kılıçdaroğlu, delege desteğine ulaşması için Atıcı’ya arkadaşlarının destek olmasını istemiş; yarışa tek başına girmeyi arzu etmemiş…" ifadesini kullandı.

Sarıkaya, "Kılıçdaroğlu’nun, Kurultay konuşma metni üzerinde de çalışma başlamış. Belediye seçiminde nasıl ki hiç bilinmeyen ancak halkın teveccühü ile karşılaşacağından emin isimleri çıkardıysa, bu kez PM için aynı yolu deneyeceği belirtildi. Yani bildik isimlerin ötesinde, hem ekonomi hem de sosyal alanda dinamik, genç yeni bir ekip PM’de görülmesinin şaşırtmaması gerektiğine vurgu yapıldı. Yanlarına da alanlarında tecrübeli isimleri koyup seçime odaklı bir yapı çıkaracağını belirttiler. Bunun için de iki gerekçeleri vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

İlki, seçilecek kadroların gelecekteki genel seçimi ve aday belirleme süreçlerini de yönetecek olması; o nedenle programdan çok, seçime odaklı bir yapıya ihtiyaç duyuluyor.

Yakın çalışma arkadaşları bunları aktarırken içlerinden birinin, “Babacan ile de uyumlu çalışacak bir kadro olur” cümlesi dikkatimi çekti.

“Ayrı partisiniz buna neden gerek duyacaksınız?” soruma yanıtı şöyle oldu:

“Eğer ittifak söz konusu olacaksa, bugünden altyapısının oluşması lazım. Daha önce İYİ Parti ile ittifak sürecinde deneyimledik. Genel Başkan, aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor; parçalı değil, güçlü tek bünye ile yol almakta kararlı…”

Bunu söylerken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Karar’dan Taha Akyol’a verdiği mülakata vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu ve Gül’ün aynı noktalara işaret ettiğini, benzer kaygıları dile getirdiğini söyledi.

Sözlerinde haklı, çünkü yeni ittifakların zemini 2018 seçimindeki gibi olmayacak.

Çünkü 2018’de ilk denemesi olduğu için daha çok milletvekili seçilmeye odaklı bir ittifak sistemi geliştirildi.

Bu sadece Millet İttifakı için değil, Cumhur İttifakı açısından da bu noktadaydı.

Cumhur İttifakı bunu bir üst seviyeye taşımayı başardı, milletvekili seçimi ötesinde icraat odaklı hale de dönüştürdü.

Hatta TBMM’de yasama odaklı hale de dönüştürdü.

Dolayısıyla ileride iktidar odaklı işbirliği yapmayı planlıyorsa bunun için öncelikle söylem ittifakını kurabilmesi gerekir.

Gül’ün dünkü demeci de bu açıdan okunuyor ve Kılıçdaroğlu ile bakışı ve söyleminin örtüşmesine vurgu yapılıyor.

Her ikisinin de sorun tespiti ve çözüm önerilerinde aynı söylemi dile getirdiğini, bunun toplum kesitleri üzerinde ileride önemli etken yaratacağı varsayılıyor.

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