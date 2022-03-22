HaberTürk yazarı Sarıkaya: Kadının hakkı korunmak istenirken, kadının yasalar karşısındaki eşitlik hakkı elinden alınıyor

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, kadına karşı şiddeti önlemeyi amaçlayan kanun teklifine ilişkin olarak, "Kadının hakkı korunmak istenirken, kadının yasalar karşısındaki eşitlik hakkı elinden alınıyor" yorumunu yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Bir kadın, bir başka kadına şiddet uygularsa, onun cezası da arttırılacak mı? Teklife bakılırsa yanıt açık; evet, kadına şiddet uygulayan kadının da cezası artar… Oysa amaç kadının korunmasıydı… Döngüsel paradoks gibi görünüyor olsa da Türk Ceza Kanunu’nun 82, 86, 94, 96 ve 106’ıncı maddelerinde teklifteki düzenleme bunu getiriyor… Önce yukarıda sıralanan şiddet ile ilgili bütün bu maddelerin başına, “Suçun kadına karşı işlenmesi halinde…” diye cümle ekleniyor ve bunlardaki cezayı arttırıyor. İşkence ve eziyet çektirme suçu ile ilgili TCK 94 ve 96’daki durumu ele alarak açıklayayım. Mevcut kanun, “bir kimsenin” işkence veya eziyet çekmesine neden olacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında, işkencede 3-12, eziyette ise 2-5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması hükmünü taşıyor." ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Her iki madde, “suçun çocuk veya hamile kadına karşı işlenmesi halinde” cezanın alt sınırını işkencede 5 yıla, eziyette ise 2,5 yıla çıkarıyor. Dolayısıyla suçu, kanunların felsefesi kapsamında kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın insan odaklı suç olmaktan çıkarıyor, kadın kimliğine büründürüyor. Yani bir kadın, bir başka kadına işkence veya eziyet etmiş olursa da daha fazla ceza almasının önünü açıyor. Kadının yasalar karşısındaki eşitlik hakkını kaldırıyor. TCK’nın mevcut halinde “gebe kadına karşı” denilerek, cinsiyetinden kaynaklanan güçsüzlüğünü erkek ile eşitlemek için arttırılması hedeflenirken, teklifle getirilen düzenlemede, kadına, kadın da şiddet uygulasa her halde artırım getiriliyor. Örneğin, kadın olmasıyla alakalı olmayan hırsızlık, dolandırıcılık suçundaki durumlar için de ceza artırımını getiriyor.

Kadına karşı suç deyip, her durumu tek bir sepetin içinde tanımlıyor. Oysa mevcut kanun, beden, ruh veya hamilelik diyerek cinsel durumundan kaynaklı güçsüzlüğe karşı koruma sağlıyordu. Hatta teklifle getirilen 62’nci madde düzenlemesi ile de cezanın hafifletici unsurları da ortadan kaldırılıyor."