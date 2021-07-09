HaberTürk yazarı Sarıkaya: İster zamanında olsun, ister zamanından biraz önce sonunda sandık sürecinin gongu da vuruldu

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "İster zamanında olsun, ister zamanından biraz önce sonunda sandık sürecinin gongu da vuruldu" görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "Bir yanda liderlerin il gezileri, diğer tarafta teşkilat buluşmaları; hükümetin ve belediye başkanlarının gerçekleştirdikleri projelerin açılışını ardı sıra yapmaları… Bütün bunların siyaset zemininde okuması aynıdır, seçim sathına girildiğine işaret olarak değerlendirilir. Ancak ben bir sandık sürecinin başladığı kanaatinde değilim; sadece seçim mevsimi bu yıl erken geldi. Son bir yıldır yaşanan da bunun işareti. Ancak hızını ve etkisini arttırarak devam edecek. Çünkü eşik aşıldı, ister zamanında olsun, ister zamanından biraz önce sonunda sandık sürecinin gongu da vuruldu." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki dönem kim ne derse desin her adımda sandığın kokusunun çevreye buram buram yayıldığı bir sürecin başındayız…

Bunun ilk mesajlarını son günlerde muhalefet liderlerinin il gezileri ve Cumhurbaşkanı’nın açılış ve törenlerdeki konuşmalarında görüyoruz.

Bir başka örneğini de dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın partisinin il başkanlarına konuşmasındaki sözlerinde ve buna CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yanıtında bulmak olasıydı…"