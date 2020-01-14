HaberTürk yazarı Sarıkaya: İdlib sahasında çatışanların tabancasını, bombasını bırakıp gelenlerin göçüne tanıklık edilecek

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin İdlib’deki ‘gerilimi azaltma bölgelerinden sivillerin ayrılması için üç yeni kontrol noktasını faaliyette geçirdiği duyurusunu yorumladı.

Sarıkaya, “Şam bölgesine gitmeyenlerin ağırlıklı bölümü Türkiye sınırına yönelecek, bir süredir hükûmetin en yetkili ağızlarından ifade edildiği gibi sınıra gelenlerin içeri girmesini engellemek de olası olmayacak” ifadesini kullandı.

Sarıkaya, “Ancak unutulmasın ki İdlib sahasından gelenler, Suriye’den ilk gelenler gibi tarlasında çapasını, orağını, tırmığını, malasını bırakıp gelenler olmayacak. Uzun yıllar İdlib sahasında çatışanların, tabancasını, tüfeğini, bombasını, RPG-7’sini bırakıp gelenlerin göçüne tanıklık edilecek” görüşünü savundu.

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