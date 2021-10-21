HaberTürk yazarı Sarıkaya:  İddia o ki eğer Erdoğan-Biden görüşmesi olmazsa Suriye’deki operasyon hız kazanır

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Putin’in salgını gerekçe gösterip, Roma’ya gitmeme kararı aldığı ve video konferans ile katılacağını açıkladığı Zirve’ye, Biden’ın nasıl bir tutum sergileyeceğine ilişkin de bir veri yok. İddia o ki eğer Erdoğan-Biden görüşmesi olmazsa Suriye’deki operasyon hız kazanır." görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "Görünen o ki Genel Kurul’da muhalefetin eleştirileri olsa da sonuçta Tezkere çok rahat geçer… Nitekim dün CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyareti sonrasındaki basın açıklaması sırasında İYİ Parti lideri Akşener de eleştirilerinin olabileceğini ancak desteklerini esirgemeyeceklerini açıkladı. Hem Cumhurbaşkanı, hem Milli Savunma ve İçişleri bakanlarının tahammül sınırının aşıldığını açıkladıkları Suriye’de Tezkere sonrası bir gelişme söz konusu olabilir mi? Tezkere sonrasına ilişkin Ankara’daki en önemli beklenti de burada başlıyor. Sahayı iyi gözlemleyenler bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki, özellikle de Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı arasındaki bölgedeki hareketliliğine dikkat çekiyor. Ancak askeri diplomasiyle ilgili kişiler bu hareketliliğin bir operasyona dönüşme sürecinin Roma’daki G-20 Zirvesi’ne bağlı olduğunun da altını çiziyor. Onları bu düşünceye sevk eden de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında Roma G-20 Zirvesi sırasında bir görüşmenin olup olmayacağı…" ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Görüşmeye ilişkin taraflar niyetini dile getirdi, ancak Beyaz Saray’dan kadar görüşmenin olup olmayacağına ilişkin düne kadar bir açıklama gelmedi. Hatta Putin’in salgını gerekçe gösterip, Roma’ya gitmeme kararı aldığı ve video konferans ile katılacağını açıkladığı Zirve’ye, Biden’ın nasıl bir tutum sergileyeceğine ilişkin de bir veri yok. İddia o ki eğer Erdoğan-Biden görüşmesi olmazsa Suriye’deki operasyon hız kazanır."