HaberTürk yazarı Sarıkaya: Her şey Cumhuriyet Başsavcısı’nın Kaftancıoğlu’nun CHP üyeliğini sona erdirmesine bağlı

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasını onamasının ardından başlayan siyasi yasak tartışmalarına ilişkin olarak, "Anladığım kadarıyla TCK’nın “genel hükümleri” ilk 75 maddesi için geçerli, oysa yasağın yer aldığı İkinci Kitap 76’ıncı maddeden başlıyor. Bu da lehteki durumun uygulanmasını güçleştiriyor. Özetle her şey Cumhuriyet Başsavcısı’nın Kaftancıoğlu’nun CHP üyeliğini sona erdirmesine bağlı." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Üyeliğin sona ermesi demek, il başkanlığının da yapılamayacağı anlamına gelir; yeniden kazanılması için de cezanın infazının ardından geçen üçüncü yılın sonunda mahkemeye başvurarak memnu hakkın iadesinin talebi gerekir. Yoksa kanunun başka maddelerinden yola çıkarak il başkanlığının tüzel kişilik olup olmadığını tartışmanın sonuç getiren yanı yok… Ayrıca emsal karar da Yargıtay’da mevcut. Çıkış yolu ise Anayasa Mahkemesi’ne konunun taşınması veya SPY’de reform yönünde düzenleme yapılması. Ötesinde bir arayışın çare üretme potansiyeli yok…" ifadesini kullandı.