HaberTürk yazarı Sarıkaya: HDP'lilerin milletvekillikleri düşürülür, 9 isim de istifa ederse Nisan 2021'de ara seçime gitmek zaruri olacak

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının gündemde olduğunu belirterek, "HDP'lilerin milletvekillikleri düşürülür, 9 isim de istifa ederse Nisan 2021'de ara seçime gitmek zaruri olacak" görüşünü savundu.

Sarıkaya, "Ara seçim hesabını yapanlar da HDP’nin 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyasının ele alınması ve davaların sonlanmasının üç ay alacağını öngörüyor Genel seçim Haziran 2018’de yapıldığı için henüz üzerinden 27 ay geçti, 3 ay daha gerekiyor. Bu hesapta 2 milletvekilinin üyeliklerinin düşmesinde yaşanan sürecin de 3 ay aldığına vurgu yapılıyor. Bu da demektir ki Ocak ayından itibaren ara seçim sürecinin başlama olasılığı var." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

"Eğer ki ara seçime gidilirse sandığın kurulacağı yerler belli; bakanlık için milletvekilliğinden ayrılan 4 isim var: Süleyman Soylu (İstanbul AK Parti), Mevlüt Çavuşoğlu (Antalya AK Parti), Berat Albayrak (İstanbul AK Parti) ve Abdülhamit Gül (Gaziantep AK Parti) Belediye başkanı seçildiği için de 5 milletvekilinin üyeliği düştü: Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli CHP), Tanju Özcan (CHP Bolu), Bedia Gökçe Ercan (HDP Van), Ayhan Bilgen (Kars HDP), Adnan Selçuk Mızraklı (Diyarbakır HDP), CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ile Denizli Milletvekili Kazım Arslan ise vefat etti. HDP’den Musa Farisoğulları (Diyarbakır HDP) ile Leyla Güven (Hakkari HDP) hakkındaki fezlekeler de okunarak vekilliklerinin düşmesi sağlandı. Aynı dönem milletvekilliği düşen Enis Berberoğlu hakkında da Anayasa Mahkemesi hak ihlaline uğradığı kararı verdi, gerekçeli kararını bekliyor. Geri dönüş sürecinin nasıl işleyeceği henüz bilinmiyor.

HDP’den Pervin Buldan (İstanbul), Hüda Kaya (İstanbul) Hakkı Saruhan Oluç (İstanbul), Meral Danış Beştaş (Siirt), Sezai Temelli (Van), Serpil Kemalbay (İzmir), Garo Paylan’ın (Diyarbakır) dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliklerinin düşmesi söz konusu olursa, muhalefet kulisinde ara seçim sürecinin başlatılmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yapılıyor.

HDP’den 8 veya 9 milletvekilinin istifa ile buna katılması halinde kaçınılmaz Ocak ayından sonra 3 ay içinde, yani 2021 Nisan’ında ara seçime gitmek zaruri olacak.

Bunu engellemenin tek yolu var, o da yine Anayasa’ya göre seçime bir yıl kala boşalan sandalye sayısının 30 vekile ulaşılmış olması; ancak bu durumda ara seçimden vazgeçilebiliyor. Yani 2022 Haziran’ından sonra yapılamaz."

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