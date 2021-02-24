HaberTürk yazarı Sarıkaya: Gara operasyonu sonrası Türkiye’nin de daha etkin olmaya karar verdiği Irak hareketleniyor

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, “Son bir hafta içinde ardı sıra gelen açıklamalar da gösteriyor ki Gara operasyonu sonrası Türkiye’nin de daha etkin olmaya karar verdiği Irak hareketleniyor.” görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, “Suriye’de Rusya’nın hâkimiyetine karşı yeni dönemin en önemli çatışma alanının Irak olacağı bu günden görülüyor… Bunu anlamak için son iki haftada yaşananlara bakmak yeterli… ABD’nin yeni yönetimine gelen Biden, selefi Trump’ın aksine bölgede kalıcı olmaya karar verdiğini bir süredir düşünce kuruluşları aracılığıyla dile getiriyordu… Haşdi Şabi’nin bölgeden temizlenmesi, PKK/YPŞ’nin de bölgede sırtını dayayacak yer bulamayacağı anlamına geliyor. Son dönem Türkiye’nin Gara’ya yönelik operasyonlarını dağın alt kesimindeki bölgelere kadar ilerletmesine olanak sağlayacağa benziyor. Tabii ABD’nin bu bölgede aykırı tutum sergileyen CENTCOM yönetiminin NATO’nun girişi sonrasındaki tavrını da görmek gerekecek. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki bahar ayları ile birlikte Irak ısınacak…" ifadesini kullandı.