HaberTürk yazarı Sarıkaya: Futbolcu gibi avukat transferleri süreçlerine tanıklık edilecek

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'nin baro teklifine ilişkin, "Baroların üye sayısına ulaşması halinde 6 ayda kurulup, üye sayısının 2 binin altına inmesi halinde de 6 ayda kendini feshedeceğini belirtmişler.Futbolcu gibi avukat transferleri süreçlerine tanıklık edilecek" görüşünü savundu.

Sarıkaya, "Yansıyan bilgiye göre baro başkanları gibi muhalefet de çoklu baro sisteminin getireceği sorunları sıralamış… 'Yargının savunma ayağını kırmak olur, iktidara yakın barondan giren avukatın davasına hakimin bakışı farklılaşır, yargının bir gözü baroda olur; bu da büyük sorun yaratır' görüşünü aktarmış. Ayrıca bazı ideolojik yapılanmaların baro kurmasının önünün açılacağının da altı çizilmiş. AK Parti Grup başkanvekilleri teklifleri ile 5 binden fazla kayıtlı avukatı bulunan illerde, 2 bin avukatın bir araya gelerek baro kurmasına olanak sağlayacağını belirtmiş. Baroların üye sayısına ulaşması halinde 6 ayda kurulup, üye sayısının 2 binin altına inmesi halinde de 6 ayda kendini feshedeceğini belirtmişler." ifadesini kullandı.

Sarıkaya, "Kamu tüzel kişiliğine sahip baroların 'üye sayısı esaslı olmak üzere çoklu' hale gelmesinin yaratacağı olumsuzlukları daha önce bu köşeden yazmıştım. Teklifin muhalefete anlatımı ile daha netleşen bu halinde ortaya çıkacak başka sorunları da taşıdığı açık… Deniliyor ki 2 bin üyeye ulaştığı anda 6 ay içinde yeni bir baro kurulur. Diyelim ki 2 bin üyeye ulaştı, kuruluş sürecinin sonuna doğru da üye sayısı olması gerekenin altına indi; kuruluşu tescil edilen baro daha işe başlamadan bu kez de 6 ay da eğer üye sayısını tamamlayamaz ise tasfiye sürecini yaşamak zorunda kalacak. Bu da o baronun eksiğini tamamlamak için avukat transferi gibi yeni bir sürecin önünü açacak; futbolcu gibi avukat transferleri süreçlerine tanıklık edilecek." görüşünü savundu.

Sarıkaya, "Verilen 6 aylık süre içinde üye sayısını tamamlayamaz ise bu kez tasfiye süreci başlayacak, bu da başka bir sorunu üretecek. Hatta bazı avukatların barosuz kalmasına da yol açacak gelişmelerle karşılaşılabilecek. Zorunlu avukatlık ücretleri, baro görevlendirmeleri, avukatlık ücretleri, mesleki disiplin hukukunun çalıştırılmasında ortaya çıkacak sorunların çözümü için bu kez uğraşılacak. Üye sayısı 5 binin biraz altında kalan iller de kendi başlarına baro kurmanın yolunu bulmak için başka kentlerden aktarım yapma yoluna gidecek. Peki, bunun çözümü yok mu? Çoklu baro sistemine en muhalif olan İstanbul Baro Başkanı da içinde bulundukları durumdan hoşnut değil. Yapılan seçimde 10 grubun çıktığını anımsattı, Barolara ilişkin bir düzenleme yapılması gerektiğinden söz etti." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıkaya açıklamasında şunları kaydetti:

Sadece o değil, hükümete yakınlığı ile bilinen bazı avukatların da görüşü aynı çoklu baro sisteminin sıkıntı yaratacağını belirtiyor. Peki nasıl bir çözüm olur derseniz, öneri çok… İstanbul’da 48 bin avukatın bir baroya bağlı olmasını doğru bulmuyor musunuz? O zaman İstanbul’u 3 bölgeye bölerseniz, her birine coğrafi esaslı baro unvanı verirsiniz olur biter…

Böylece İstanbul, mahkemeleri gibi bölgeleri farklı baroların bulunduğu yapıya dönüşür… Bu kadar gerilime de gerek kalmaz…

Bununla birlikte ortada bir başka sorun daha var. Görünen o ki AK Parti, teklifin Meclis tatile girmeden yasalaşmasını, ekimde yapılacak baro seçimlerine yetiştirilmesini hedefliyor. Son gelen tarım arazilerine yapılan hobi bahçelerini de kapsayan teklif ve gündemde bekleyenlere barolar da eklendiğinde demektir ki Meclis en az Ağustos başına kadar çalışacak… Her gün en az bir Koronavirüs pozitif vakasına rastlandığı TBMM’nin bu denli yoğun çalıştırılmasına sadece muhalefet değil, dün kuliste AK Parti milletvekilleri de bu durumdan yakınıyordu… Nitekim Meclis Başkanlığı da bunu gördü ve dün gece salı gününe kadar Genel Kurul çalışmalarına ara verdi... Haftaya ne olacağını da o günlerde çıkacak vaka sayısı belirler...

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