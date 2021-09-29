HaberTürk yazarı Sarıkaya: Erdoğan- Putin görüşmesi göçün yönünü de belirler

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ilişkin olarak, "Bir anda yeni bir göçün önü de açılabilir ya da tersine bir göçün, yani mültecilerin ülkelerine dönüşü için ilk adım da atılabilir…" değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Bunun nasıl şekilleneceği, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte dış politikasının hangi zeminde yürüyeceğine bağlı... Eğer son günlerde 'gidişatı hayra alamet olmayan' ABD ile ilişkilerin, Roma’daki G-20 Zirvesi sırasında yeniden tesis edilmesi düşünülüyorsa gerilim artar ve yeni bir göç ile karşılaşılır. Eğer bundan Rusya ile ilişkilerin daha da ilerletilmesi, yeni bir S-400 siparişinin verilmesi, Kafkasya ve Suriye sahasında ortak diplomasi yürütülmesi söz konusu olacaksa, Moskova ile yeni bir bahar dönemine girilir. Bu Şam ile gerçekleşen temasın diplomatik seviyeye yükselmesi ve tersine göçün kapısının açılmasını da beraberinde getirir. Ancak bu kez Şam yönetimi ile savaşan İdlib, Afrin, Azaz bölgesinde konuşlu milislere ilişkin yeni bir formülün geliştirilmesi gerekir. Sürecin nasıl şekilleneceği ve Türkiye’nin nasıl bir politika izleyeceği bugün Erdoğan-Putin görüşmesinden çıkan sonucu belirler." ifadesini kullandı.