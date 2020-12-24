HaberTürk yazarı Sarıkaya: Erdoğan'ın konuşmasının bütünü de gösterdi ki Ankara AİHM’in Demirtaş kararını uygulama kararında değil

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup toplantısındaki konuşmasına değinerek, "Erdoğan'ın konuşmasının bütünü de gösterdi ki Ankara AİHM’in Demirtaş kararını uygulama kararında değil" görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AİHM’nin Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili konuşmasını dün AK Parti Grubunda bizzat dinledim; salonun havasını da izleme fırsatı buldum.Erdoğan AİHM ile ilgili bölümü konuşmasının en sonunda dile getirdi.Konuşmasının bitmesi beklendiği sırada konuya girmesi ile salon pür dikkat kesildi.AİHM’nin Türkiye’deki iç hukuk yolları tüketilmeden devreye girdiğini, 'siyasi davrandığını' belirtti.Türkiye’nin AİHM’e durumu anlatmaya devam edeceğine vurgu yaptı ve meşhur, 'Eyyy' kelimesini kullanıp devam etti: 'Ey AİHM, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. 'Salonda bazı milletvekilleri coşkuyla alkışını sürdürürken, bazıları devamının gelmesini bekler moda çabuk geçti…" değerlendirmesiniz yaptı.

Sarıkaya, "Erdoğan’ın şu cümlesi anlamlıydı: 'Bunca çifte standarda ve riyakarlığa daha fazla tahammül etmek mecburiyetinde olmadığımızın da bilinmesini isterim…' Konuşmanın bütünü de gösterdi ki Ankara AİHM’in kararını uygulama kararında değil." ifadesini kullandı.

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