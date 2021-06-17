HaberTürk yazarı Sarıkaya, Erdoğan-Biden görüşmesini yazdı: Suriye, Libya, sözde Ermeni soykırımı konuları açılmamış, üçlü görüşmeler şeklinde ele alınmasında mutabakata varılmış

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede "sorunlu konular"a ilişkin olarak, "Öncelikli konular arasında bulunan ve birçok sorunun da ana unsuru gibi görünen S-400 meselesi görüşmede dile getirilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da basın toplantısında dile getirdiği gibi bu konuda öteden beri sürdürdüğü tutumunu net ortaya koymuş. ABD’nin teslimini ötelediği F-35 konusu da gündeme gelmiş, parası ödenmiş olmasına karşın verilmemesinin normal olmadığına vurgu yapılmış. ABD tarafı da bunu yine S-400 ile bağlantı kurup, Kongre kararına işaret etmiş. Suriye, Libya, sözde Ermeni soykırımı konuları ise açılmamış" dedi.

Sarıkaya, "Oldukça sakin ve karşılıklı yapıcı bir tonda geçtiği söylenen görüşmede bu konuların üçlü görüşmeler şeklinde ele alınmasında mutabakata varılmış. Buna göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, mevkidaşı Blinken ve Lloyd Auitin ile bir araya gelirken, üçüncü mekanizma olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile müzakerede bulunması kararlaştırılmış. Güvenlikle ilgili konular Savunma bakanları arasında görüşülürken, siyasi konuların diğerleri arasında ele alınmasına karar verilmiş. Üçlü mekanizma için öngörülen tarih Temmuz… Hedeflenen en geç iki ay içinde müzakere süreçlerinin tamamlanıp, sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çözümlerin ortaklaştırılıp, Eylül ayında BM Genel Kurulu sırasında liderlerin önüne konulması. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da Eylül’de BM Genel Kurulu açılışında New York’ta olacağını ve Türk Evi’nin yeni binasının açılışını yapacağını açıklamıştı. Çözüm modellerinin ne olacağı konusu şu ana kadar kesinleşmiş gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

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