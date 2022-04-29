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HaberTürk yazarı Sarıkaya: DEVA'nın kararı CHP'de ciddi bir rahatlama sağlamış

29 Nisan 2022 10:55

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, DEVA Partisi'nin seçime kendi ismi ve logosuyla girme kararının CHP'de ciddi bir rahatlama sağladığını yazdı. 

Sarıkaya yazısında, "Kararları ve diğer seçeneklere açık oldukları hem DEVA Genel Başkanı Babacan tarafından Pazar günkü zirvede 5 lidere açıklanmış, hem de önceki gün açıklama öncesi kurmaylar bilgilendirilmiş… Bu karar özellikle CHP’de ciddi bir rahatlama sağlamış… Çünkü kendi listesinden diğer partilerin aday olacağını duyan milletvekilleri kendilerine yer kalmayacağı kaygısıyla huzursuzlanıyordu; bu ortadan kalktı." ifadesini kullandı. 

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