HaberTürk yazarı Sarıkaya'dan ABD yaptırımı yorumu: Dün bir topal ördek Başkan'ın son adımına tanıklık ettik o kadar

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almasına ilişkin olarak, "Dün bir topal ördek Başkan'ın son adımına tanıklık ettik o kadar" görüşünü savundu.

Sarıkaya, "Türkiye'nin üreticileri arasında bulunduğu, hatta buna uygun uçak gemisi üretimini sürdürdüğü F-35 programından çıkarılması kimin yararına olacak? Türkiye’ye karşı alınan karar eş zamanlı olarak ABD’nin bölgesel çıkarına da yapıldığı anlamına gelir… Belki en hafifi seçilmiş olabilir, ama sonuçta bir yaptırım kararı var… Hem de altında imzası olan Trump'ın daha yakın zamanda 'Biz satmayınca onlar da gidip başka yerden almış' açıklamasının mürekkebi henüz ıslak iken böyle bir karara imza atıldı. Bir diğer paradoks ise sanki iki hafta önce İstanbul'a kadar gelip, Türkiye'den kimse ile görüşmeden giden kendisi değilmiş gibi Pompeo'nun işbirliği çağırısı…" ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında, "Meselenin NATO kapsamında ele alınması ve ortak bir çözüme ulaşılmasını isteyen Türkiye'nin çağrısı da ortada duruyor…Şurası net ki siyaset sahnesinde 20 Ocak'tan sonra Trump olmayacak, hakkı olmadığı halde veto edeceği gibi yanlış bilgileri tweetten atan lider dönemi de kapanacak. Bir başka gerçek de onunla birlikte hareket edenlerin de aynı akıbete uğrayacağı.Bunu anlamak için müneccim olmaya gerek yok, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden çıkan tasarıdaki oylarda Cumhuriyetçilerin de oyu var… Özetle dün bir topal ördek Başkan'ın son adımına tanıklık ettik o kadar…" ifadesini kullandı.