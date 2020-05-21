HaberTürk yazarı Sarıkaya: Çoklu baro sistemi modeline ittifak ortağı MHP karşı

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinden çalışması için talimat verdiği 'çoklu baro sistemi'ne karşı olduğunu yazdı.

Sarıkaya, "Peki, Meclis açık olsaydı ne görüşülecekti? Gündeminin öncelikli maddesi küçük yaşta evlilikler nedeniyle hapis yatan erkek eşe getirilmesi planlanan şartlı tahliye. Bir de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine ilişkin AK Parti’nin hazırlığını yaptığı düzenleme. AK Parti MYK’da üzerinde biraz daha çalışılması kararı alınmış olsa da sendikalara benzer çoklu baro sistemi modeline ittifak ortağı MHP soğuk.Hem de öyle böyle değil kesin karşı; 81 il barosunun yayınladığı bildiri de işin bir başka yönü." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Küçük yaşta evliliklere ilişkin düzenlemeyi her partiden destekleyen kadar, karşı çıkan da var. Karşı çıkanların ağırlıklı bölümü İYİ Parti lideri Meral Akşener gibi düşünüyor; 'Bir kez ucunu kaçırırsak devamı gelir, onun için katı olmalıyız, sağlam durmalıyız' diyor. Diğer grup ise yıllar önce küçük yaşta evlenenlerin 2 çocuk sahibi olduktan sonra yasal olmayan evliliklerinin ortaya çıktığına ilişkin şu örnek üzerinden konuyu dikkate sunuyor: 'İki çocuğun üzerine eşi hapse girdikten sonra cezaevlerindeki pembe odadan yararlanıp 3 çocuk daha yapmış; devlet ilişkilerinin devamına aracılık etmiş, bu trajikomik çelişkiyi ortadan kaldırmak gerekir…" ifadesini kullandı.

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