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HaberTürk yazarı Sarıkaya: “Çocuk gelin” yine sahnede; AKP'li Mahir Ünal CHP'li Engin Altay'ı aramış

Engin Altay - Mahir Ünal (sağda)

10 Haziran 2021 12:43

HaberTürk gazetesi yazarı Muharram Sarıkaya, 14 yaşından küçük çocukla evlenmiş olanlara verilen cezaya af getirilmesine ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir heyetin bazı partilere ziyarette bulunduğunu, AKP'li Mahir Ünal'ın da konuya ilişkin olarak CHP'li Engin Altay'ı aradığını yazdı. 

Sarıkaya yazısında, "Ancak önceki hafta TBMM’ye gelen bir heyet bazı partilerin yine kapısını çalmış; milletvekillerinden destek bulmuş. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile görüşmüş. Ünal da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ı arayıp, bu konuda ne düşündüklerini sormuş. Her iki Grup başkanvekili ile de konuştum. Altay, 'Mahir Ünal bey beni aradı, bu konudaki görüşümüzü sordu; ‘olumsuz’ dedim' açıklaması yaptı. Mahir Ünal ise 'TBMM’ye bir grup gelmişti; bu konuda destek arıyordu. CHP’nin görüşünü sordum. Bir girişim değil' dedi. Bu konuda herhangi bir çalışmalarının söz konusu olmadığını da kayda geçirdi." ifadesini kullandı. 

 

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