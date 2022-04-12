HaberTürk yazarı Sarıkaya: CHP liderinin aday gösterileceğine yönelik söylemler Kılıçdaroğlu’na yaramış

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "CHP liderinin aday gösterileceğine yönelik söylemler de dün kamuoyu şirketi Optimar Genel Müdürü Hilmi Daşdemir’in de vurguladığı gibi Kılıçdaroğlu’na yaramış." değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Daha önce araştırmalarda görülmeyen, lider olarak kendi belediye başkanlarının çok gerisinde çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylık durumu gündeme getirildiği günden bu yana sürekli yükselip, bugün Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından ikinci sıraya yerleşmiş. Unutulmasın ki bu veriler AK Parti siyasetine yakınlığı ile bilenen, birlikte çalışmaları bulunan Daşdemir’e ait… Aslında Kılıçdaroğlu ve ekibi de bunu istiyordu; adayım demeden, imada bulunarak siyasi şimşeklere paratoner olup üzerine çekti… Belediye başkanları arasında görülmese de ekiplerinde oluşabilecek çekişmeyi ortadan kaldırdı. Kendisini de kamuoyu araştırmalarında lider olarak yukarı çıkardı. Bütün bunlar da seçim süreci başlamadan gerçekleşti. Hep söylüyorum, sahayı, siyasal kültürü bilen, seçmen ile temas eden, ona göre strateji geliştiren Erol Olçok farklı biriydi…" düşüncesini dile getirdi.