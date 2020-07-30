HaberTürk yazarı Sarıkaya: CHP Kürt sorununda bugünden geleceğe bakan çalışmayı amaçlıyor, 1989 benzeri yeni bir rapor çıkarmayı düşünmüyor

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin 37. olağan kurultayında yaptığı konuşmada ve sonrasında gerçekleştirdiği grup toplantısında bahsettiği 'Kürt sorunu' meselesine dikkati çekti.

Konuyla ilgili parti içinde çalışma yürüten isimlerden Bülent Tezcan ve Sezgin Tanrıkulu ile yaptığı görüşmelerde anektodlar paylaşan Sarıkaya, "CHP Kürt sorununda 1989 benzeri bir yeni bir rapor yerine, bugünden geleceğe bakan çalışmayı amaçlıyor" dedi.

Sarıkaya'nın yazısının bir bölümü şöyle:

Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer almakla birlikte PM’ye seçilemeyen, Kürt sorununun çözümü üzerine çalışmalarıyla bilinen Sezgin Tanrıkulu ise bir süredir bu konuda CHP’nin önemli adımlar attığını belirtti. Covid-19 salgını öncesi Prof. Dr. Yüksel Taşkın’ın katılımı ile İstanbul’da Kürt Sorunu üzerine 2-3 bir toplantı düzenlediklerini, Kılıçdaroğlu’nun da bunlara katıldığını anımsattı.

“Salgın olmasaydı bu toplantı serisini Adana, Antalya, İzmir’de de Kürt kanaat önderlerinin de katılımıyla devam ettirecektik; ama salgın nedeniyle olmadı” açıklamasında bulundu. CHP’nin daha önce Kürt sorununun çözümü konusunda çıkardığı “22 Soru 22 Cevap” kitapçığının rehber alındığını da belirten Tanrıkulu, “Amacımız bu toplantılar sonucunda yeni bir politika belirlemek ve CHP’nin hedefini ortaya koymak” dedi.

Aktardığına göre 1989 benzeri yeni bir Rapor yerine, bugünden geleceğe bakan çalışmayı amaçlıyor; yeni bir rapor düşünmüyor.

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