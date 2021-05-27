HaberTürk yazarı Sarıkaya: Bu söylem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ciddi manada üzmüş

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'nin BioNTech ile yaptığı 120 milyon doz aşı sözleşmesine ilişkin olarak, "Algı şu şekilde gelişti: Çin’den Sinovac aşısı gelmeyince, Biontech’in kurucusu Uğur Şahin’e yalvardılar ve Pfizer ile anlaşmanın yolu bulundular; ellerini Şahin rahatlattı… Duyduğuma göre bu söylem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ciddi manada üzmüş" dedi.

Sarıkaya, "akınları ile sohbetinde neredeyse 9 aydır verdiği uğraşın bir meyvesi olarak değil de emeğini dışlayan tarzda gelen yaklaşımlara sitem dolu: 'Daha öncesinden başladık, ama Kasım ayından bu tarafa, Biontech aşısını alabilmek için bire bir görüşüyorum. Biontech ile 120 milyon doz anlaşmasını da bu sayede yapabildik…'" dedi.

Sarıkaya, "Ayrıca Türkiye Faz-3 çalışması kapsamında zaten daha önce Biontech aşısına ulaşmıştı. Aşıyı fabrikalarında üreten Pfizer Türkiye ile birlikte Almanya dışındaki ülkelere aşıyı tedarik ediyor. Aralarındaki anlaşma gereği aşının mucidi olan Biontech’in sahibi Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti ise Almanya ve Türkiye’nin aşı tedarikini üstlenmiş bulunuyor. Ancak mucit firma Biontech’in hissesine düşen miktar sanıldığı kadar yüksek değil. Bu durumda Pfizer ile de anlaşmaya varılması gerekiyordu. Bakan Koca Kasım ayından bu yana Pfizer ile yaptığı görüşmeler sonucunda belirli bir yere gelmiş. Dolayısıyla Sinovac gelmeyince araya Uğur Şahin konuşuldu ve onun sayesinde aşı geldi yaklaşımı Bakan Koca’nın alınmasına neden olmuş" ifadelerini kullandı.

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