HaberTürk yazarı Sarıkaya: Bir anda ara seçimi bulabiliriz

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Eğer ki Gergerlioğlu hakkındaki dosya da Berberoğlu’nda olduğu gibi uygulanır ise milletvekilliği düşecek, sayı 16’ya çıkacak.Dokunulmazlığı kaldırılanlar hakkında da ardı sıra mahkumiyet kararları gelir ve milletvekillikleri düşerse bir anda ara seçimi bulabiliriz." görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "Çünkü Anayasa gereği TBMM’de boşalan üye sayısı yüzde 5’e yani 30 sandalyeye ulaştığında üç ay içinde ara seçim zorunlu. Belki yargılamalar seçime kadar tamamlanmaz, erken karar çıkmaz diyenler olabilir. Ancak böyle bir süreçte mahkemelerin üzerinde oluşabilecek kamuoyu baskısı da göz ardı edilemez. Unutulmasın ki zamanında yapılacaksa seçime de iki yıl var…" ifadesini kullandı.