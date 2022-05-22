HaberTürk yazarı Sarıkaya: Babacan tekrar milletvekili olmayı önceleyen bir gelecek planı yapmıyor, Cumhurbaşkanlığı öncelikli hedefi haline gelmiş

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, DEVA Partisi Ali Babacan'a ilişkin olarak, "Babacan tekrar milletvekili olmayı önceleyen bir gelecek planı yapmıyor, Cumhurbaşkanlığı öncelikli hedefi haline gelmiş" görüşünü dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Seçimler zamanında ve yeni kanun değişikliği kapsamında yapılacaksa az oya sahip partiler açısından hangisi daha önemlidir? Cumhurbaşkanlığı seçimi mi, yoksa milletvekili seçimi mi? Bu soruyu yöneltmeme neden de son dönem 6’lı masadan gelen açıklamalar… Özellikle de dün Gaziantep'te etkin bir miting düzenleyen DEVA Genel Başkanı Babacan’ın açıklamaları… Muhalefetteki partiler nasıl bir liste birliği içinde olacaklarını konuşurken, seçime parti kimliği ile gireceklerini, dolayısıyla bir başka partinin listesinden aday gösterme gibi bir kararlarının olmadığını açıkladı. Ardından da 6’lı masanın bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşmaması halinde kendisinin aday olacağını bugünden duyurdu. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz; demek ki Babacan tekrar milletvekili olmayı önceleyen bir gelecek planı yapmıyor, Cumhurbaşkanlığı öncelikli hedefi haline gelmiş durumda. Sanılmasın ki orada da kendisinin adaylığı var; tam tersine bir ortak aday olması konusundaki kararlılığını net koyuyor, olmazsa aday olacağını belirtiyor. Ancak milletvekili seçimine odaklanmıyor, hatta önemsemiyor tutum sergiliyor." düşüncesini dile getirdi.