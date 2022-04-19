HaberTürk yazarı Sarıkaya:  Anlaşılan o ki ittifak partileri her bir bölge için ayrı ortak liste yaparak sandığa gidecek

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Geçen hafta boyunca yapılan açıklamalar ve temaslar sonucunda anlaşılan o ki ittifak partileri her bir bölge için ayrı ortak liste yaparak sandığa gidecek." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Bu bazı bölgelerde tek liste olduğu kadar, bazı yerlerde ittifak içi partilerin iki listesi şekline de dönüşebilecek. SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun “ittifak içi ittifak” diye tanımladığı, ilk aşamada anlaşılamadığı için de siyasette heyecan yaratan plan bu yönde.Zaten Siyasi Partiler ve Seçim yasalarında yapılan değişiklik de bunu zorunlu kılıyor. Sandık sonucu uygulanan D’Hondt sistemine göre daha fazla çıkarmanın yolu daha çok oy almaktan geçiyor. Bazen 3-5 oyun dahi bir milletvekili çıkardığı veya kaybettirdiği durumlarla karşılaşılabiliyor. Hatta yurt dışı oyların sisteme girmesiyle kazanılan yerlerin bir anda kaybedildiği durumlarla da karşılaşılabiliyor. Bunun örneklerine, ittifak sistemi uygulanmasına karşın 2018 seçiminde birçok yerde tanıklık edildi; örneğin İstanbul 1. Bölgede CHP listesinden giren SP adayı Emre Bağcı, bölgesinde kazanmasına rağmen, yurt dışı oylar nedeniyle aldığı seçimi rakibine kaptırdı. Benzer sorunu yaşamamanın tek yolu da partilerin her bir seçim bölgesinde daha çok oya ulaşacak şekilde tek liste yapmalarından geçiyor." yorumunu yaptı.