HaberTürk yazarı Sarıkaya: Ankara seçim mevsimine çoktan girdi

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Bir süredir altını çizdiğim gibi Ankara seçim mevsimine çoktan girdi… Ancak henüz sandık görünmedi…" düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Ekonomideki sıkıntının yanında, son dönem siyasette Cumhur İttifakından çok daha fazla gündem belirleyen ve oluşturan, gerilimden uzak politika ile ön alan bir CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun varlığı da unutulmamalı…Siyasetini de iktidar karşıtlığı ve kutuplaştırması yerine, geniş tabanların sorunlarını ve ortak çözüm mekanizmalarını sunarak dile getiriyor ve yer buluyor. Daha farklı bir gelecek tahayyülü üzerinden propagandasını yürütüyor; birleştirici bir tutumla sunum yapıyor.Her adımda da İyi Parti lideri Meral Akşener’in yanında konumlanıyor ve dün dövizdeki yükselişe karşı dur denilmesi gerektiğine yönelik ortak basın açıklamasında olduğu gibi toplumun genel sorunlarını dile getirip, çözüm önerilerini sunuyor. Bu da toplumda yer buluyor; kutuplaşmadan usanmış toplum kesimleri kendi sorunlarının dile getirilmesinden daha fazla etkileniyor." görüşünü savundu.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Liderlerin birlikte verdikleri görüntü de tabanda önemli bir etki yaratıyor.Nitekim Cumhur İttifakı açısından bakıldığında da aynı durum söz konusu… Her ne kadar dün son anda açıklandığı için sürpriz olarak nitelendi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşme aktarıldığına göre önceden planlanmış. Oldukça da iyi bir havada geçmiş…Bir süredir altını çizdiğim gibi Ankara seçim mevsimine çoktan girdi… Ancak henüz sandık görünmedi…"