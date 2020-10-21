HaberTürk yazarı Sarıkaya: Akşener, yaşanan gelişmeden rahatsız olmakla birlikte yarattığı efektten memnun...

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ'cü imasında bulunmasının ardından başlayan tartışmaları yorumladı. Sarıkaya, "Akşener, yaşanan gelişmeden rahatsız olmakla birlikte yarattığı efektten memnun..." görüşünü savundu.

Sarıkaya, "Parti içi demokrasinin alışık olmadığımız şekilde son raddesinin yaşandığı, bu denli ağır suçlamalarda bulunduğu bir ortamda Genel Merkez yönetimi ne yapacak? Hemen belirteyim; hiçbir şey… Akşener’in, diğer muhalif milletvekillerinin de Özdağ’a tepkisini dikkate alarak disiplin soruşturması başlatmak niyeti yok." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "AK Parti Grup Başkanvekili Turan’ın açıklamalarını fırsata çevirip konuyu diğer sahaya atıp geri çekilme taraftarı. Özetle yaşanan gelişmeden rahatsız olmakla birlikte, yarattığı efektten memnun… Çünkü kongre sonrası yaşanan tartışmalardan dolayı görülen partideki gevşemenin, bu olayla kilitlenmeye döndüğüne inanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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