HaberTürk yazarı Sarıkaya: AK Parti kongresi öncesi kabine değişikliğinin olabilme ihtimalini de bir kenarda tutmak gerekiyor

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "AK Parti kongresi öncesi kabine değişikliğinin olabilme ihtimalini de bir kenarda tutmak gerekiyor" görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinde ziyaretiyle MHP lideri Bahçeli ile bu hafta içinde ikinci kez buluşmasının nedenlerinden birinin bu durum olduğuna yönelik iddialar dün oldukça fazlaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün de TBMM Başkanı Şentop ile Külliye'de buluştu.Bu görüşmede de dokunulmazlık dosyalarının ele alındığı ileri sürülmüştü. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı ile MHP lideri dün bütün bunları ele aldı.Nasıl bir yöntemle hareket edileceğini ise sanırım birkaç gün içinde anlarız…Özellikle de AK Parti’nin kongresi öncesi bir kabine değişikliğinin olabilme ihtimalini de bir kenarda tutmak gerekiyor. Çünkü bugün bakanlık yapanlardan bazıları parti yönetimine girecekse, önceden görevinden ayrılması gerekiyor. Cumhur İttifakı’nın iki bileşeninden MHP’nin de AK Parti’den 6 gün önce, 18 Mart’taki kurultayı da dikkate alındığında bu ay oldukça hareketli geçeceğe benziyor." düşüncesini dile getirdi.