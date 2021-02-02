HaberTürk yazarı Sarıkaya: AK Parti kesiminin önündeki en büyük sorun önceki Anayasa değişikliğinde vaat ettikleri üzerinden yenisinin değerlendirilecek olması

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" açıklamasıyla başlayan yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "AK Parti kesiminin önündeki en büyük sorun önceki Anayasa değişikliğinde vaat ettikleri üzerinden yenisinin değerlendirilecek olması" yorumunu yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Dolayısıyla 2023 seçimi öncesi bir paket çıkarıp, seçimi Anayasa değişikliği, hak ve özgürlükler zeminine oturtmakta kararlılar. Anlaşılan o ki, AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın karşısına sistemi koyup, Anayasa değişikliği ile çıkma gayretine kendi değişikliği ile kontur çekiyor… Eğer bu şekliyle devam ederse, seçimin zemini tamamen Anayasa değişikliği üzerine oturacak gibi görünüyor… Ancak AK Parti kesiminin bu kez önündeki en büyük sorun önceki Anayasa değişikliğinde vaat ettikleri üzerinden yenisinin değerlendirilecek olması… Burada da unutulmaması gereken bir gerçek var ki Erdoğan, kendi yarattığı kitlesini dönüştürme başarısına eriştiren lider." görüşünü savundu.

Sarıkaya, "Unutmayın ki AK Parti kurulduğunda AB yoluna koyulmuş, liberal, demokrat, çoğunlukçu, özgürlükçü hedeften, 2016 sonrası güvenlikçi milliyetçi muhafazakar yapıya dönüşen de aynı sosyolojik taban..." ifadesini kullandı.