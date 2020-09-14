HaberTürk yazarı Par: Yakında Doğu Akdeniz’de Erdoğan’ın yalnızlığı bitip Macron’un yalnızlığı başlayabilir

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan ve dün Antalya Limanı'na geri dönen Oruç Reis gemisine ilişkin olarak, "Yakında Doğu Akdeniz’de Erdoğan’ın yalnızlığı bitip Macron’un yalnızlığı başlayabilir." yorumunu yaptı.

Ankara'dan bazı isimlerle konuştuğunu belirten Par, "Anladığım kadarıyla Oruç Reis’in Antalya Limanı’na demir atması Almanya Şansölyesi Merkel’in arabuluculuk çabalarının bir sonucu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’in girişimine bu sefer de destek vererek bölgede huzursuzluk çıkaran ve masayı dağıtan tarafın Türkiye olmadığını bir kez daha göstermek istedi. Daha önemlisi Macron’u yalnızlaştırmış oldu. Bu süreçte Türkiye’nin Merkel’i yanına çekmesi önemli zira Almanya ile kurulan sıcak temas İspanya, İtalya, Romanya, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerin de Türkiye’nin tezlerini anlaması için vesile olabilir." görüşünü savundu.

Par, "Zaten bu süreçte Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Avusturya dışında Macron’a açıkça destek veren yok. Erdoğan’ın son adımından sonra Merkel’in Macron ile konuşarak 'Bak, Erdoğan diplomasiden yana, sakin ol ve bu anti-kampanyayı bırak' demesi bekleniyormuş. Macron’un 10 Eylül’de Fransa'da 7 AB üyesiyle gerçekleşen MED 7 zirvesinin ardından 'Saf değiliz ama Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz' demesinin arkasında da belli ki bu süreç yatıyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yalnızlığının son bulması için Almanya’nın yanı sıra İspanya’nın desteği de önemli." düşüncesini dile getirdi.

Par, "İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, MED 7 için Korsika Adası‘na gitmeden önce Erdoğan’ı araması herhalde tesadüf değil. Ankara’daki kimi kaynaklar o görüşmede Sanchez’in Erdoğan’a “Biz sizin aleyhinize bir kararı desteklemeyiz” dediğini aktarıyor. Yani yakında Doğu Akdeniz’de Erdoğan’ın yalnızlığı bitip Macron’un yalnızlığı başlayabilir." ifadesini kullandı.

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