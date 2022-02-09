HaberTürk yazarı Par: Son yıllarda dünya liderleri arasında elindeki kartları en iyi kullanan lider Putin

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna krizini görüşmek için gittiği Rusya'da uzun bir masada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Par, "Son yıllarda dünya liderleri arasında elindeki kartları en iyi kullanan lider Putin. Yaptığı hamlelerle Batı’daki rakiplerini adeta parmağında oynatıyor." düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Geçen hafta Dünya Olimpiyat Oyunları için gittiği Çin’de Şi Cinping ile yayınladıkları ortak deklarasyonla da eli iyice güçlendi. Batı merkezli uluslararası sisteme ültimatom niteliğindeki o metin, tarih kitaplarına geçecek büyük bir dönüşümün habercisi olabilir. Dünyadaki enerji krizinin de etkisiyle Putin kendisini her zamankinden güçlü hissediyor. Macron ile de dalgasını geçmekte beis görmüyor.Aynı arabuluculuk girişimini önümüzdeki hafta Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yapacak. Sholz da tıpkı Macron gibi önce Rusya, ardından Ukrayna’ya gidecek. Peki Putin, Macron’a yaptığı muameleyi Sholz’a da yapar mı? Zannetmiyorum zira Almanya ile Rusya arasında Kuzey Akım 2 projesi üzerinden ciddi bir enerji anlaşması var. Ukrayna'yı devre dışı bırakarak Baltık Denizi altından Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 doğalgaz hattı, eylül ayında tamamlandı. 29 Aralık’tan itibaren pompalamaya hazır duruma getirildi. Ruhsatlandırılması ise henüz yapılmadı." ifadesini kullandı.

Par şunları kaydetti:

"ABD, Rusya’ya bağımlılığı artıracağı için projeye karşı çıkıyor. Ruhsat sürecinin yavaşlamasına tepki gösteren Rusya ise sonbahardan beri Kuzey Akımı 1 üzerinden Avrupa’ya gönderdiği gaz miktarını azalttı. Avrupa Enerji Kurumu Başkanı Fatih Birol, yaptığı bir açıklamada Rusya'nın 'istese' tahminen yüzde 15 daha fazla doğalgaz gönderebileceği söylemişti. Bu kısıtlama Avrupa çapında doğalgaz stoklarının erimesine, dolayısıyla da fiyatların yükselmesine yol açtı. Enerji meselesi nedeniyle Rusya ile arasını iyi tutmak isteyen Almanya, Ukrayna’ya silah yardımı yapma konusunda gönülsüz davrandığı için eleştiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı yakın zamanda Türkiye’ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’i Zelenski ile buluşturmayı başarırsa bu tarihi bir adım olur. Fakat bunun Türkiye’yi güçlendireceğinin Batı kadar Rusya da farkında. Karşılığında S-400’lerin ikinci partisini veya İdlib konusunu masaya sürerse sürpriz olmaz."