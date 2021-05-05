HaberTürk yazarı Par: Savcılar İmamoğlu’na mı çalışıyor?

HaberTürk yazarı Kübra Par, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında türbede ellerini arkaya bağlamasıyla ilgili başlattığı ön incelemeyle ilgili olarak, "Bu gibi sebepler üzerinden suçlu ilan etmek İmamoğlu’nu zayıflatmaz, güçlendirir. Bunu sahiden göremiyorlar mı? Yoksa savcılar İmamoğlu’na mı çalışıyor?" dedi.

Par, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul için neler yaptı ya da yapacak zamanla göreceğiz. Fakat o hizmet etmek istediği halde iktidar tarafından engellendiği, yani mağdur edildiği düşüncesi oluşursa, hiçbir şey yapmasa dahi seçmen yeniden destek verecektir İmamoğlu’na. Bunu gören iktidarın bırakın sudan sebeplerle takoz koymayı, aksine İmamoğlu’nun önünü açması, hatta ayağının önünde taş varsa onu dahi çekerek 'Hodri meydan, şehir senin. Buyur çalış, görelim neler yapacağını' demesi gerekir. Oysa bir gün uyanıyoruz, Taksim Meydanı projesi başlayacakken Gezi Parkı İBB’den alınmış. Öteki gün uyanıyoruz, Halk Ekmek'le ilgili yer kavgası var... Hadi bunların mantıklı sayılabilecek açıklamaları var diyelim, ellerini arkadan bağladı diye türbeye saygısızlık iddiasıyla hakkında inceleme başlatmak nedir yahu?" diye sordu.

Par, şöyle devam etti:

"Diğer bir gerekçe de HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyarette bulunduğu belediye başkanlarını ve HDP’yi desteklediği iddiasıymış.

Ortada gizli saklı bir durum yok. İmamoğlu, HDP tabanından yine oy alabilmek için siyasi manevralar yapıyor. Hatta bu şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP Genel Merkezi’ne de üstü kapalı mesaj veriyor tamam ama bu gibi sebepler üzerinden suçlu ilan etmek İmamoğlu’nu zayıflatmaz, güçlendirir.

Bunu sahiden göremiyorlar mı? Yoksa savcılar İmamoğlu’na mı çalışıyor?"

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