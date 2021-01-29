HaberTürk yazarı Par: Rasim Ozan Kütahyalı’ya karşı duyulan öfke nedeniyle Orhan Pamuk neden linç ediliyor anlamış değilim

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Rasim Ozan Kütahyalı’ya karşı duyulan öfke nedeniyle Orhan Pamuk neden linç ediliyor anlamış değilim." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Fotoğrafın ne zaman, nerede, hangi nedenle çekildiği belli değil. Orhan Pamuk’un yeni bir açıklaması da yok. Bir fotoğraf karesinden hareketle Pamuk, Kütahyalı ile aynı siyasi görüşteymiş ya da artık muhalif değilmiş gibi yansıtılıyor. Halbuki son röportajlarında çok sert eleştiriler getirmişti hükümete. İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesini eleştirmiş, 'Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına 'Artık seküler değiliz' demektir' demişti. Yani Rasim Ozan Kütahyalı ile poz verdi diye Orhan Pamuk'un siyasi duruşunu değiştirdiğini ima etmek zorlama bir suçlama..." görüşünü savundu.

Par yazısında, "Efendim geçmişte de Kemalizm eleştirisi yapmış, zaten siyasi duruşu belliymiş... E yapar tabii, bakın bugün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin eski çizgisiyle ilgili çok daha derin eleştiriler yapıyor. CHP’yi 10 yıldır dönüştürmeye çalıştığını, geçmişte muhafazakârlara dönük bakışın çok problemli olduğunu anlatıp duruyor. Ya da 'Bir Başkadır' dizisine neden övgüler diziyoruz? Aynı çarpıklığı aktardığı için… Pamuk son röportajında 'Düşünce özgürlüğünde dünyanın en kötü ülkelerinden biriyiz. Ve baskının sonucu oluşan bu sessizlik de zehirliyor bizi' demişti. Bu tespitine bir cümle de ben ekleyeyim. Kendisi gibi düşünmeyeni direkt yaftalayan, müzmin iktidar yanlıları kadar müzmin muhaliflerin tahammülsüzlüğü de zehirliyor bizi. Üstelik hiç de sessiz değiller…" ifadesini kullandı.