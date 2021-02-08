HaberTürk yazarı Par: Melih Bulu, bunca itiraza rağmen koltuğunda kalmakta ısrar ediyor ve Boğaziçi için iyilik yapmak istiyorsa açılan 2 fakülte de üstün başarı kriterinin uygulanacağını açıklamalı

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakültesi açılmasına ilişkin olarak, "Melih Bulu, bunca itiraza rağmen koltuğunda kalmakta ısrar ediyor ve Boğaziçi için iyilik yapmak istiyorsa açılan 2 fakülte de üstün başarı kriterinin uygulanacağını açıklamalı" görüşünü savundu.

Par yazısında, "Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 yeni fakültenin kurulması için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanınca akademik çevrelerde yapılan ilk yorumlar şunlar oldu: 'Melih Bulu, koskoca üniversite kadrosundan bir kişiyi bile yardımcısı olmaya ikna edemedi. Kurulacak 2 fakülte ile üniversite yönetimi kontrol altına alınacak.' 'AK Parti kendi görüşünden akademisyenlerin Boğaziçi’nde kadrolaşması için fakülte açıyor.' ,'Liyakat değil sadakate göre hoca seçecekler, eğitim kalitesi düşecek.' 'CV’leri şimdiden toplamaya başlıyorlar, YÖK’ün açacağı kadrolar formalite icabı olacak.' Melih Bulu, bunca itiraza rağmen koltuğunda kalmakta ısrar ediyor ve Boğaziçi için iyilik yapmak istiyorsa acilen bu 2 fakültenin bu amaçlarla açılmadığını, Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyen alım standartlarında uyguladığı üstün başarı kriterinin bu fakültelerde de uygulanacağını açıklamalı. Fakültelerin kuruluşunda Boğaziçi’nin tüm bileşenleri aktif olarak rol almalı. Aksi halde değil ilk 100, Boğaziçi’ni ilk 1000’e bile sokamaz." ifadesini kullandı.