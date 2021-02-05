HaberTürk yazarı Par: Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Bulu’yu istifaya davet etse

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atadığı Prof. Dr. Melih Bulu'yu istifaya davet etme çağrısında bulundu.

Par yazısında, "Melih Bulu istifa etmez çünkü kendisine 'Aman dik dur, eğilme' diye günde onlarca telefon geldiğini tahmin etmek hiç zor değil. Velev ki etti… Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi kadrosundan bir ismi seçer mi? Bence aksine, bunu bir geri adım olarak telakki eder ve azıcık da olsa diyalog çabasında olan Bulu yerine çok daha sert bir isimle karşılaşabilir Boğaziçi camiası…" görüşünü savundu.

Par, "Gelenin gideni aratması ihtimalini göz önünde bulundurmalarında fayda var yani... Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya el atıp toplumsal uzlaşı adına Bulu’yu istifaya davet etse ve sonra da Boğaziçi kadrosundan bir ismi atasa. Örneğin yine kendisinin atadığı önceki rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan adaylar arasında…" düşüncesini dile getirdi.