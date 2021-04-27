HaberTürk yazarı Par: İktidarın kademeli cevaplar vereceğini ve gündem bir an önce değişsin diye dua edeceğini zannediyorum

HaberTürk yazarı Kübra Par, ABD ile Türkiye’nin ilişkisini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “İktidar şöyle bir dilemma içinde” diyerek şunları kaydetti:

“ABD’ye çok sert bir tepki verse, İncirlik’i kapatsa, büyük elçiyi çekse... Haftaya Halkbank davası var... Doların alıp başını gitme ihtimali var... Batı’dan hepten kopup kendini Rusya’nın elinde bulma ihtimali var... Suriye’de PKK devleti kurulmasına karşı tüm kozları kaybetme riski var... Var da var... ‘Azıcık alttan alayım, kendi ellerimle krizi büyütmeyeyim, dozunda tepki vereyim’ dese... Muhalefetin diline düşmek var... Karizmayı çizdirmek var... Ecdadına sahip çıkmayan vefasız torun gibi algılanma ihtimali var... Var da var...”

Par, devamında, “O yüzden ben iktidarın kademeli cevaplar vereceğini ve gündem bir an önce değişsin diye dua edeceğini zannediyorum" dedi.

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