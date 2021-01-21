HaberTürk yazarı Par: İktidara ve muhalefete bir iyi bir de kötü haberim var

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, iktidar ve muhalefetin söylemlerini değerlendirdiği yazıda, "İktidara ve muhalefete bir iyi bir de kötü haberim var" düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Muhalefetten ne gelirse gelsin Meclis çoğunluğu avantajı kullanılarak reddedilmesi bir noktadan sonra halkı kızdırabilir. Zira muhalefet hükümeti ekonomi üzerinden eleştirme stratejisine giderek daha fazla ağırlık veriyor. Tabii muhalefet ekonomideki daralmaları siyasetin merkezine çekmeye çalışsa da gündemi belirleme noktasında tam anlamıyla başarılı olduklarını söyleyemem. " düşünceni dile getirdi.

Par, "Bu noktada muhalefete bir iyi bir de kötü haberim var. Ekonomi konusundaki eleştirileriniz hükümeti belli bir noktada sıkıştırıyor. Halkçı bir siyaset tarzı benimsemeniz sempati topluyor fakat buna rağmen seçmenin ciddi bir bölümü hâlâ 'Ekonomik sorunları çözerse yine Erdoğan çözer' diyor. İzleyicilerden sıklıkla aldığım yorumların başında 'Muhalefetin ekonomi konusunda somut çözüm projesi yok' cümlesi bulunuyor. Zaten kararsız seçmenin direkt muhalefete kaymaması da bunun bir göstergesi…Ekonomideki sorunları muhalefetin çözebileceğine dair güven sorununu da aşması gerekiyor." görüşünü savundu.

Par, "Gelelim iktidar blokuna vereceğim iyi ve kötü haberlere… Muhalefetin dezavantajlı olduğu noktalar sizin için avantaja dönüşüyor. Sağ-muhafazakâr seçmenin sandık tercihlerinde hâlâ en belirleyici faktörler milli-manevi değerler, başörtüsü gibi kazanımlar ve beka meselesi… 'Gerekirse kuru soğan yerim ama CHP’ye yine de oy vermem' diyen kemik bir seçmen olduğu aşikâr. Kötü haber ise muhalefetin muhafazakâr seçmenin hassasiyetleri konusunda geçmişe kıyasla daha akıllı davranması ve buna karşılık iktidarın ekonomi hakkında söylem üstünlüğünü muhalefete kaptırmış olması…" ifadesini kullandı.