HaberTürk yazarı Par: HDP’ye karşı açılan kapatma davası AK Parti’nin işine gelebilir mi?

HaberTürk yazarı Kübra Par, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açmasına ilişkin olarak, "Sedat Peker’in ortaya attığı iddialar ve ekonomideki daralma nedeniyle muhalefetin söylem üstünlüğü kazandığı bir dönemde HDP’ye karşı açılan kapatma davası AK Parti’nin işine gelebilir mi?" diye sordu.

Par, Mart ayında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrılarına AKP'den tam destek gelmediğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kapatılma yönünde hiçbir cümle kurmadığını belirtti.

Par, şöyle devam etti:

"AK Parti’nin bu tavrının arkasında iki neden yatıyordu.

Bir, prensipte parti kapatmaya karşı olmaları, dolayısıyla çözüm olarak görmemeleri.

İki, HDP’nin kapatılmasının siyaseten muhalefete yarayacağının açık olması...

Başta İYİ parti olmak üzere muhalefeti HDP ile işbirliği üzerinden sıkıştırmak varken, neden ellerindeki en büyük kozun ortadan kalkmasını istesinler ki? Fakat şu anki atmosfer mart ayından daha farklı. Sedat Peker’in ortaya attığı iddialar ve ekonomideki daralma nedeniyle muhalefetin söylem üstünlüğü kazandığı bir dönemde HDP’ye karşı açılan kapatma davası AK Parti’nin işine gelebilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sefer MHP Lideri Bahçeli gibi dava ile ilgili net bir destek açıklaması yapar mı? Yoksa 14 Haziran’daki NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşme öncesinde bu konuyu ayak bağı olarak mı görür? Davanın hukuki boyutu bir yana, siyasi boyutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrının belirleyeceği muhakkak..."

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