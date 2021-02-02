HaberTürk yazarı Par: HDP’nin siyaset turuna TBMM Başkanı Şentop ve Saadet Partisi ile başlaması tesadüf değil

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "HDP’nin görüşme turlarına CHP ile değil de Meclis Başkanı Şentop ve Saadet Partisi ile başlaması tesadüfi bir tercih değil. Belli ki HDP hakkındaki olumsuz algıyı kırmaya çalışıyorlar" görüşünü savundu.

Par yazısında, "Gelecek, Deva ve Cumhuriyet Halk Partisi ile de görüşeceklermiş. İyi Parti içinse 'Randevu isteyeceğiz ama olursa belki daha sonra' demişler. Unutmayalım ki bu görüşmelerde söz konusu partilerin de PKK ile ayrışma noktasında HDP’den talepleri olacaktır. Eğer ki HDP siyaset turlarını Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM kararına destek bulma arayışı ile sınırlı tutar ve partiyi dönüştürmezse ne kendileri ne de Türkiye demokrasisi adına verimli olmaz." düşüncesini dile getirdi.