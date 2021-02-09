HaberTürk yazarı Par: Diğer muhalefet liderleri Kemal Bey’i üzme pahasına Muharrem İnce ile dayanışma içine girer mi?

HaberTürk yazarı Kübra Par, CHP'den istifa eden Muharrem İnce'ye yönelik, "Diğer muhalefet liderleri Kemal Bey’i üzme pahasına Muharrem İnce ile dayanışma içine girer mi?" yorumunu yaptı.

Par yazısında, "Tüm bu buluşmaların altında Millet İttifakı içindeki birlikteliği kuvvetlendirme çabası var. Ayrıca yeni kurulan partileri siyasi aktör haline getiren de verilen bu fotoğraflar oluyor. Üstelik birbirine benzemez bu partileri bir arada tutan kuvvet Kılıçdaroğlu. Hâl böyle iken diğer muhalefet liderleri Kemal Bey’i üzme pahasına Muharrem İnce ile dayanışma içine girer mi? Bu noktada en kritik aktör Meral Akşener…. İnce, Akşener’i ikna edebilecek mi?Eğer ki Akşener de İnce’ye yüz çevirecek olursa muhalefet içinde istenmeyen adam po zisyonundan nasıl çıkacak?" düşüncesini dile getirdi.

Par, "Ülkede en çok oya sahip AK Parti bile MHP ile kurduğu ittifakı genişletme çabasında iken Muharrem İnce’nin tek başına iktidar olma hedefi tam manasıyla hayalperestlik değil mi? Kılıçdaroğlu’nu ‘dostlarıyla’ siyaset yapmakla eleştiriyorsunuz ama dost edinmek yeni sistemde çok mühim Muharrem Bey… 'Yüzde 50+1' dediğinize göre hedefiniz Cumhurbaşkanı adayı olmak. Muhalefet ilk turda tek aday üzerinde anlaşır ve sizi sürece dahil etmezse ne yapacaksınız gerçekten merak ediyorum…" ifadesini kullandı.