HaberTürk yazarı Par'dan Davutoğlu'na: Hükûmete güvenmiyorsanız, Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar’ı dinleyin

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Karar TV'deki "Çin aşısına güvenemiyorum" açıklamasını eleştirdi.

Par yazısında, "Gerekçe olarak da 'Çin bilimsel çalışmaları tekelinde yürüten bir ülke' demiş. Eğer ki Sağlık Bakanlığı Çin’den gelen aşıları hiçbir teste ve denetime tabi tutmadan hop diye millete yapacak olsaydı bu durumda Çin aşısına şüpheyle bakabilirdik. Oysa 3'üncü faz çalışmaları Türkiye’de yapılıyor, bizzat kendi doktorlarımız tarafından kontrol ediliyor. Binlerce gönüllü vatandaşımız üzerinde denendikten sonra aşılama aşamasına geçiliyor. Kaldı ki geleneksel yöntemle üretilen Çin aşısının, mRNA yöntemi ile üretilen Alman aşısından daha güvenli olduğunu ifade ediyor uzmanlar. Normalleşme için aşının son derece kritik olduğu şu günlerde, politik gerekçelerle milletin kafasını bulandırması doğru olmamış Ahmet Davutoğlu'nun. Hükûmete güvenmiyorsanız, Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar’ı dinleyin." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Ne diyor Sancar? 'Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil bizim halk sağlığı uzmanlarıdır. Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığı'mızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım.'Hükûmete güvenmiyorsanız, kendilerine yönelik en sert muhalefeti yürüttüğü halde Çin aşısı konusunda açık destek veren CHP Grup Başkanvekili eczacı Özgür Özel’e itimat edin.Ne diyor Özgür Özel? 'Sağlık Bakanı’nın Çin aşısı-Alman aşısı karşılaştırması ve Çin aşısı konusunda söyledikleri; eczacı kimliğimle doğruluyorum ki haklıdır. İnaktif aşılar güvenli aşılardır. ‘Çin malı’ değersizleştirmesi üzerinden bu aşıya karşı bir güvensizlik oluşturmayı ve bir aşı karşıtlığı yaratmayı doğru bulmuyoruz.' Bunun gibi daha birçok açıklama ortadayken, aşı konusunu siyasetüstü bir mesele addetmek yerine kafa karıştırmanız hata olmuş. Siyasetçi sorumluluğu mesele halk sağlığı olunca çok daha dikkatli konuşmayı gerektirir…" ifadesini kullandı.