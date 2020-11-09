HaberTürk yazarı Par: Cumhurbaşkanlığı neden çıkıp açıkça "Hayır, Biden’a bağış yapmadık” demiyor

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Halk TV'deki bir programda AKP'nin Joe Biden'ın seçim kampanyasına kurumsal olarak destekte bulunduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan neden açıklama gelmediğini sordu.

Par yazısında, "AK Parti’den yetkili isimlere sordum. 'Bu mümkün değil çünkü Anayasa’mız buna izin vermiyor. Siyasi Partiler Kanunu'nun 69. ve 72. maddelerine aykırı' yanıtını aldım. Cumhurbaşkanlığı çeşitli lobi şirketleri üzerinden dolaylı olarak böyle bir bağış yapmış ya da yaptırmış mıdır? Bunu da araştırdım ve öğrendiğim kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil çünkü tüm psikolojik yatırımı Trump’a yapmışlar." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Peki Cumhurbaşkanlığı’ndakiler neden çıkıp açıkça 'Hayır, Biden’a bağış yapmadık' demiyorlar? Nedeni basit çünkü 'Yaptık' deseler Türkiye kamuoyunda, 'Yapmadık' deseler ABD’nin yeni yönetimi gözünde zor durumda kalacaklar!" ifadesini kullandı.