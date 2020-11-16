HaberTürk yazarı Par: Cumhurbaşkanı, Pompeo’nun randevu talebini reddetmiş

HaberTürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun randevu talebini reddettiğini yazdı.

Par yazısında, "Öğrendiğime göre Pompeo Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da randevu istemiş. Daha doğrusu 'Erdoğan İstanbul’da olacaksa görüşebiliriz' demiş. Cumhurbaşkanlığı Pompeo’nun bu üstenci tavrını diplomatik teamüllere aykırı gördüğü için görüşme talebini geri çevirmiş. Bu arada Biden’ın geçiş ekibi Ankara ile olası bir Erdoğan görüşmesi için temas kurmuş bile. Yani yeni konjonktürde Ankara’nın Pompeo’ya eyvallah etmesi için pek neden yok." ifadesini kullandı.