HaberTürk yazarı Par: CHP, HDP konusunda ara formül bulmuş görünüyor

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, 9 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için fezlekelerin Meclis'e geleceğini hatırlatarak, "CHP, HDP konusunda ara formül bulmuş görünüyor" düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Önümüzdeki haftalarda 9 HDP’li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’te yapılacak oylama, HDP’nin kapatılması meselesinin provası niteliğinde olacak." görüşünü savundu.

Par şu ifadeleri kullandı:

"Peki CHP ne yapacak? Kılıçdaroğlu’nun 2016’da “Kaldırın dokunulmazlıkları” diye rest çekmesi parti içinde sonradan çok eleştirildi. Özellikle Selahattin Demirtaş’ın ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu’nun bu fevri çıkışı gösterildi. CHP şimdi aynı manzara ile bir kez daha karşı karşıya ama bu sefer bir ara formül bulmuş gibi görünüyor. Dün parti sözcüsü Faik Öztrak “Fezlekelerin içeriği nedir bir görelim. Her bir fezlekenin tek tek içeriğine bakmak lazım. Asıl olan milletvekilliği dokunulmazlığıdır” diyerek 9 isim için toptancı bir tavır almayacaklarına işaret etti. Demek ki isim isim değerlendirme yapacak ve belki de 9 isimden bir ya da birkaçının dokunulmazlığının kaldırılmasına destek verecekler. Böylece hem “Teröre destek veren parti” suçlamalarını bertaraf edecek hem de HDP’ye karşı topyekûn bir tavır almamış olacaklar. Ben özellikle Pervin Buldan konusunda CHP’nin “Hayır” diyeceğini zannediyorum. Parti Genel Başkanı'nı Meclis'ten gönderirlerse seçimde 6 milyon HDP seçmeninden destek bekleyemeyecekleri aşikâr çünkü..."