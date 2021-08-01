HaberTürk yazarı Par: Büyük devletiz ama bir yangın söndürme uçağımız bile yok

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, orman yangınlarının ardından başlayan yangın söndürme uçağı tartışmalarına ilişkin olarak, "Büyük devletiz ama bir yangın söndürme uçağımız bile yok" yorumunu yaptı.

Par yazısında, "Türk Hava Kurumu’nun elindeki yangın söndürme uçakları meselesi yıllardır çözülemeyen acayip bir sorun haline geldi. Muhalefet iktidarı politik nedenlerle THK’nın elindeki uçakları kullanmamakla suçluyor, iktidar ise THK’daki uçakların işe yaramaz olduğunu iddia ediyor. Meseleyi çözsün diye atanan kayyum gaf üstüne gaf yapıyor. THK uçaklarını kiralamak isteyen belediye başkanları ve muhalefet lideri kendisine ulaşamıyor. Sonra çıkıp “Düğündeydim kusura bakmayın” diyor. Diyebiliyor! Ve asıl kabul edilemez olanı Tarım ve Orman Bakanı çıkıp Orman Bakanlığı'nın envanterinde bir tane dahi yangın söndürme uçağının olmadığını ilan ediyor. Sanki bu çok olağan bir durummuş gibi... Kusura bakmasınlar ama her bakanın özel uçağının olduğu bir ülkenin yangın uçağına sahip olmaması kabul edilebilir değil." düşüncesini dile getirdi.

Par şu ifadeleri kullandı:

"Hele de ki aynı sıkıntı yıllardır yaşanıyorken....Bakın geçen yaz da aynı tartışmaları yaptık, ondan önceki yaz da... Fakat ne THK’nın elindeki uçaklar yenilendi, ne de Türkiye kendi yangın uçaklarını satın aldı. Yine komşu ülkelerin yardımına muhtaç hale geldik. Sonunda Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan’dan toplamda 13 uçak ve bir kaç helikopter desteği geldi. Şimdi her birine dünya kadar kira ödenecek. Bir sonraki yangında “Veremeyiz bize lazım” derlerse ne yapacağız? Lafa gelince büyük devletiz ama bir yangın söndürme uçağımız bile yok."