HaberTürk yazarı Par: Bugünkü müjdenin arkasından ne çıkarsa çıksın, bu bir siyasi başarıdır

HaberTürk gazetesi yazar Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli seçmenini heyecanlandıracak hamlelerde bulunduğunu belirtti. Par, "Bugünkü müjdenin arkasından ne çıkarsa çıksın, bu bir siyasi başarıdır" görüşünü savundu.

Par, "Erdoğan bu anlamda tabanın nabzını hep yüksekte tutmayı başarıyor. Kanal İstanbul, Doğu Akdeniz’de arama çalışmaları, TOGG, Ayasofya’nın ibadete açılması ve şimdi de Karadeniz... Sürekli seçmenini heyecanlandıracak, muhalefeti konuşturacak yeni hamlelerle çıkıyor. İşte bu yüzden bugünkü müjdenin arkasından ne çıkarsa çıksın, bu bir siyasi başarıdır. Muhalefet liderleri seçim döneminde ekonomik ve çevresel etkilerini eleştirerek 'Çılgın projemiz yok' diyorlardı. Oysa işin sırrı büyük bir projelerden ziyade dostu sevindirecek, düşmanı kıskandıracak sürprizler bulabilmekte yatıyor." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Muhalefet de bunu pek tabii yapabilir. Mesela Ekrem İmamoğlu çıkıp 'İstanbullular için büyük bir müjde açıklayacağım' dese ne açıklayacağından bağımsız olarak gündeme bir hareket getirmez miydi? Fatih tablosunun satın alınması günlerce konuşulmuştu. Buna benzer pek çok şey yapılabilir ama muhalefetin üzerinde genel bir ölü toprağı havası var sanki." ifadesini kullandı.

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