HaberTürk yazarı Par: Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katar’a devredilmesi halkımızın pek hoşuna gitmedi

HaberTürk yazarı Kübra Par, "Dün Katar ile imzalanan işbirliği anlaşmasına göre Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecekmiş ve bu arada Borsa İstanbul'un yüzde 10'u da Katar'a devredilecekmiş. Piyasalara etkisi konusunda ahkâm kesemem ama gördüğüm bir gerçek var ki o da Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katar’a devredilmesi halkımızın pek hoşuna gitmedi." görüşünü savundu.

Par yazısında, "Çünkü her ne kadar şu an Türkiye'de Batı karşıtlığı zirve yapmış olsa da bunun çok daha üzerinde bir Arap karşıtlığı var. Sadece seküler kesim değil muhafazakârlar da hazzetmiyor Arap dünyasından. Daha çok para bıraktıkları için esnaf mutludur belki ama vatandaş 'Her tarafı Araplar bastı, ülkeyi satın alıyorlar, yakında özerklik isterler' gibi öfkeli yorumlar yapıyor." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Yanlış anlaşılmasın ırkçılık, ayrımcılık yapmak istemem, sadece kamuoyunun ruh halinden bahsediyorum. Sonuçta hepimiz biliyoruz ki adı tam konulmasa da kültürel ve sınıfsal bir nefret var Araplara karşı. Ayrıca, hükümetin aksine Suudi Arabistan, Körfez ya da Katar ayrımı da yapmıyorlar. Yani 'Türkiye'nin zor gün dostu Katar milleti"'gibi bir anlayış yok, Erdoğan'ın şahsi dostu Katar Emiri anlayışı var. Bu yüzden de Katar yatırımı geldiğinde bir kurtarıcı olarak Katar Emiri’nin yardıma çağrıldığı intibası uyanıyor. Buna karşılık dış politikada Batı’ya şüpheyle bakılsa dahi Batılı şirketler Türkiye’ye yatırım yaptığında ya da Avrupalı turist geldiğinde 'İşler iyiye gidiyor' diye düşünüyor ahali. Lafın kısası ekonomideki darboğaza iyi gelir mi bilmiyorum ama algıda ters tepme ve AK Parti seçmenini dahi kızdırma olasılığı var." ifadesini kullandı.