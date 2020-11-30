HaberTürk yazarı Par: Borsa İstanbul’un Katar’a satışını çıkıp açıkça anlatın, bu suskunluk niye?

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katar’a satılmasına ilişkin olarak bilgilendirilme yapılması gerektiğini belirtti.

Par, "İktidar eğer bu soruların yalnızca muhalefet liderleri tarafından kendilerini sıkıştırmak için sorulduğunu zannediyorsa fena halde yanılıyor. Her kesimden insan merak ediyor yapılan işlemin anlamını…" düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Buna rağmen 4 gündür yetkililerden gelen net bir açıklama yok. Öğrenebildiğimiz kadarıyla Türkiye Varlık Fonu, Kamu İhale Kanunu'na tabi değilmiş, bu yüzden de anlaşmaların fiyatı açıklanmayabilirmiş. İyi güzel ama bu kadar tartışma konusu olmuşken hükümetin sessizliği olayı daha gizemli, şaibeli ve spekülasyona açık hale getirmiyor mu?" görüşünü savundu.

Par, “Yaptık, oldu bitti' tavrı yerine, Türkiye Varlık Fonu CEO’su Zafer Sönmez, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ya da ekonomide yeni sayfa açacağı vaadiyle göreve gelen yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan çıkıp ne olup bittiğini tane tane anlatsa hem kendileri için hem de biz vatandaşlar için daha iyi olmaz mı? Bir bakanın istifa edip etmediğinden 27 saat boyunca emin olamayan kamuoyu, şimdi de büyük bir kamusal satışın maliyetini öğrenemiyor. Ekonomiye getirisi götürüsü ne olur sahiden bilmiyorum ama bu tür sessizliklerin siyasi iletişim eksikliği olduğu ve ‘kapalı devre yönetim’ duygusu uyandırdığı muhakkak…" ifadesini kullandı.