HaberTürk yazarı Par: 'Azgın muhafazakârlık', 'azgın sekülerlik', 'azgın liberallik' gibi eğilimlere karşı da dikkatli olmalıyız

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, AKP milletvekili AKP milletvekili ve Türk Devlet ve Toplulukları Vakfı (TÜDEV) Başkanı Tuğrul Türkeş’in TÜDEV’de kaleme aldığı Azgın Milliyetçilik” başlıklı yazısına atıfta bulunarak, “Türkeş’in uyarısı dikkate alınmalı” görüşünü savundu. Par, "Azgın muhafazakârlık', 'azgın sekülerlik', 'azgın liberallik' gibi eğilimlere karşı da dikkatli olmalıyız" düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Kutuplaşmanın, siyasi ötekileştirmenin giderek arttığı bir Türkiye’de hamaset eksenli değil insanının iyiliği, refahı ve ortak geleceği üzerine kafa yoran 'ilerletici' bir milliyetçilik anlayışına gerçekten de çok ihtiyacımız var." yorumunu yaptı.

Par, "Kritik zamanlarda yaptığı bu önemli uyarı için Tuğrul Türkeş’e teşekkür etmeli ve sorgulamalarımızı yalnızca milliyetçilikle sınırlı tutmayarak, toplumsal birlikteliğimize hançer vuran, kendi gibi olmayanı dışlayan, 'azgın muhafazakârlık', 'azgın sekülerlik', 'azgın liberallik' gibi eğilimlere karşı da dikkatli olmalıyız." ifadesini kullandı.