HaberTürk yazarı Par: Alt yapı yatırımlarıyla övünen AK Parti yazdan beri ciddi bir afet sınavından geçiyor

HaberTürk yazarı Kübra Par, "Alt yapı yatırımlarıyla övünen AK Parti yazdan beri ciddi bir afet sınavından geçiyor. Yaz aylarına yangınlar ve sel felaketleri damga vurmuştu. Kışa ise enerji krizi ile girdik." değerlendirmesini yaptı.

Par yazısında, "Yangın uçağımız neden yoktu, sel riski olan bölgeye neden imar izni verildi, doğalgaz depolarımız neden yetersiz kaldı, kar yağışında yollar neden açılamadı veya Isparta’da elektrik altyapısı neden yer altına alınmamıştı gibi soruların her biri “İktidar afetler karşısında yeterince hazırlıklı mı?” tartışmasını gündeme getiriyor. 2023’e giderken AK Parti insanların gündelik hayatını doğrudan etkileyen bu tür sıkıntıların sandıkta bedelini ödemek istemiyorsa tedbir meselesini ciddiye almalı." ifadesini kullandı.