HaberTürk yazarı Par: Akşener’in hamlesine Erdoğan ‘Ben bunu nasıl düşünemedim’ der

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "İyi Parti Genel Başkan Meral Akşener'in Meclis'te yapacağı konuşma meydanlarda halka izletilecekmiş. Siyaseten kesinlikle zekice bir hamle. Hem kimi televizyonların Akşener’e uyguladığı ambargoyu kırmaya yarar hem de o saatte iş telaşında veya sokaklarda olup yayınlardan bir haber olanların dikkatini çeker." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Grup konuşmalarının da çok etkili olduğuna inandıkları için parti böyle bir karar almış olmalı. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu duyunca 'Ben nasıl düşünemedim' demiştir. Fakat tüm liderler yaptıkları konuşmaları meydanlarda yayınlamaya başlarsa hem yaratacağı gürültü yüzünden hapı yutarız hem de ülkede birden yeni bir seçim atmosferi oluşuverir." görüşünü savundu.

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