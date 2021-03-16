HaberTürk yazarı Öztürk: Mısır ile ilişkiler normalleşirse, Erdoğan Rabia işaretini yapmaya devam edecek mi merak ediyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk, “Mısır ile ilişkiler normalleşirse, Erdoğan Rabia işaretini yapmaya devam edecek mi? Doğrusu ben de merak ediyorum.” düşüncesini dile getirdi.

Öztürk yazısında, “Bireyler olarak bizlerin duygusal davranmaya, belki Rabia işaretini yapmaya devam etme hakkı olabilir. Ancak devletlerin dostlukları ve düşmanlıkları baki değildir. Her zaman değişebilir. Devlet bizim gibi duygusal hareket edemez. Önemli olan ülkenin kazançlı çıkacağı politikayı iyi düşünüp, iyi belirlemektir. Bunun doğru hesaplanması gerekir." yorumunu yaptı.